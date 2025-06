Fest-Noz à la ferme #11 Val-d’Izé 5 juillet 2025 19:00

Ille-et-Vilaine

Fest-Noz à la ferme #11 Le Bas Village Val-d’Izé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

11ème Fest-Noz à la ferme le samedi 5 juillet 2025.

Rendez-vous dès 16h30 pour une randonnée chantée et à suivre une soirée festive au rythme de la musique bretonne, de la danse, de la bonne humeur et de la convivialité.

Au programme

* Une randonnée chantée 16h30 (gratuit) (5km)

* Le Fest-Noz à 19h avec des groupes traditionnels et festifs Youl, Olmaro Duo, Les Goulettes et un couple de sonneurs surprise…

* Une ambiance chaleureuse et familiale

* Et toujours un dancefloor 100% breton !

Cette année, nous vous donnons rendez-vous à la ferme du Bas Village à Val-d’Izé.

> Tout public

> Buvette et restauration sur place

> Abri possible

Entrée 8 € (gratuit -16 ans)

Organisé par Taillis Activités Détente. .

Le Bas Village

Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 37 21 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fest-Noz à la ferme #11 Val-d’Izé a été mis à jour le 2025-06-23 par OT VITRE