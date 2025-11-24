Fest-noz à la Minoterie de Penzé Taulé
Fest-noz à la Minoterie de Penzé Taulé samedi 14 février 2026.
Début : 2026-02-14 17:30:00
La Minoterie de Penzé organise un fest-noz pour la Syrie avec l’aide de Penze moi je rêve, pour un compte d’un projet d’école mené par Relief & Réconciliation dans la région de Homs.
Soirée de fundraising à prix libre (prévoir cash, pas de CB sur place)
Au programme
Concert à 17h00
– Interzone (Serge Tayssot-Gay & Khaled AJaramani) Jacky Morlard 4tet, David Ogilvy & co
Fest-noz à 21h00:
– Modkozmik + Yannick Jory La ribote Jen-michel Veillon & Jacky Morlard + Sylvain Larriere Frères Cornic Annie Ebrel & Noluen Le Buhe Marthe Vassallo & Nanda Traodeg- Ifig Traodeg & Kao’ Davey Christian Rivolen & Jean Pierre Quere Ln Labarriere. .
Minoterie de Penzé Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 6 80 71 75 91
