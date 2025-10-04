Fest Noz à St-Rivoal Saint-Rivoal

Saint-Rivoal Finistère

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

◦ 15 h initiation aux danses bretonnes

◦ 17 h table ronde sur le thème “Accès des jeunes exilés à la scolarité et à la formation” avec la participation du Réseau Toiles et de l’association Patrons solidaires

◦ stand créations des jeunes

◦ salon de thé

◦ 21 h fest-noz sous le hangar .

Saint-Rivoal 29190 Finistère Bretagne +33 6 02 29 27 18

