Fest Noz à Tréboul Douarnenez
mercredi 15 juillet 2026 · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Fest Noz à Tréboul
Chapelle St Jean Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Fest Noz sur la place de la Chapelle St Jean à Tréboul organisé par l’association Bon vent à Tréboul
Dès 19h, restauration sur place saucisses et sardines grillées, frites et crêpes.
Concert de chants de marins par le Mouez Port Rhu puis musique bretonne.
Entrée gratuite. .
Chapelle St Jean Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35
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English :
L’événement Fest Noz à Tréboul Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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