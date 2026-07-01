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AGENDA · Douarnenez

Fest Noz à Tréboul Douarnenez

mercredi 15 juillet 2026 · Douarnenez

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Chapelle St Jean
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Fest Noz à Tréboul

Chapelle St Jean Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Fest Noz sur la place de la Chapelle St Jean à Tréboul organisé par l’association Bon vent à Tréboul
Dès 19h, restauration sur place saucisses et sardines grillées, frites et crêpes.
Concert de chants de marins par le Mouez Port Rhu puis musique bretonne.
Entrée gratuite.   .

Chapelle St Jean Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35 

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English :

L’événement Fest Noz à Tréboul Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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