Informations pratiques

Douarnenez

Fest Noz à Tréboul

Chapelle St Jean Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Fest Noz sur la place de la Chapelle St Jean à Tréboul organisé par l’association Bon vent à Tréboul

Dès 19h, restauration sur place saucisses et sardines grillées, frites et crêpes.

Concert de chants de marins par le Mouez Port Rhu puis musique bretonne.

Entrée gratuite. .

Chapelle St Jean Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

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English :

L’événement Fest Noz à Tréboul Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ