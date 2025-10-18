Fest-Noz an Treou Salle des fêtes Trévou-Tréguignec

Fest-Noz an Treou

Salle des fêtes Rue de la Mairie Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 01:00:00

2025-10-18

Repas suivi d’un Fest-Noz avec les groupes

-Skemm

-Bazar Braz

-Morvan-Pessel

-Moal-Chaplain .

Salle des fêtes Rue de la Mairie Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 83 76 44

