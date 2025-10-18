Fest-Noz an Treou Salle des fêtes Trévou-Tréguignec
Salle des fêtes Rue de la Mairie Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 01:00:00
2025-10-18
Repas suivi d’un Fest-Noz avec les groupes
-Skemm
-Bazar Braz
-Morvan-Pessel
-Moal-Chaplain .
Salle des fêtes Rue de la Mairie Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 83 76 44
L’événement Fest-Noz an Treou Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose