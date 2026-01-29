Fest-noz au féminin #3 Ty Cabaret Crozon

Fest-noz au féminin #3

Ty Cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon Finistère

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Par l’association Veille en Presqu’île

Laissez-vous emporter par l’énergie et la grâce des groupes féminins qui réinventent le fest-noz ! Des voix puissantes, des rythmes entraînants, des danses qui rassemblent… Une soirée où la musique bretonne rayonne au féminin.

Au programme

Blue Glaz Cinq chanteuses sortent tuyaux et clés de chants pour nous bricoler un répertoire pas piqué des ver(t)s ! Femmes libres, solidaires, plurielles et énergiques, elles cheminent dans le monde du fest-noz, armées de leurs voix singulières et de leurs percussions.

Le duo Ausias Lever-Crué Ce duo propose un répertoire de musique bretonne à danser et de danses kof a kof. De l’accordéon chromatique qui swing et de la clarinette qui grince, au service de la danse et de la fête !

D’autres musiciennes seront présentes, leurs noms restent encore une surprise. Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir une exposition et une table d’informations sur les violences intra familiales.

Ty Cabaret

8 € .

Ty Cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon 29160 Finistère Bretagne

