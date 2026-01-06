Fest-noz au Parquet de Bal – Zef et Mer Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes Jeudi 22 janvier, 19h00 Ille-et-Vilaine

8€ / 4€ tarif sortir

Dans le cadre du festival des Zef et Mer, le fest-noz au Parquet de Bal est de retour !

Venez fêter la nouvelle année en fest-noz au Parquet de Bal ✨

Le premier fest-noz de l’année au Parquet de Bal aura lieu dans le cadre du festival des Zef et Mer.

Ce festival a pour objectif de valoriser les artistes qui puisent leur inspiration dans les racines bretonnes avec des propositions innovantes, surprenantes, colorées et variées. Découvrez le programme complet du festival en cliquant ici.

Complice de ce festival, le Cercle Celtique de Rennes organise un fest-noz pour accueillir sur la scène du Parquet de Bal des artistes émergent ou innovant du festival des Zef et Mer pour des prestations complètes. Ce tremplin de la scène bretonne accueillera pour cette 13ème édition les groupes Talskan, Youpë, Fagon Hellard et Kerden (ensemble du CCR). Vous pourrez également participer à une initiation aux danses en début de soirée.

### Présentation des groupes :

**TALSKAN**

Pablo Molard : guitare électro-acoustique, compositions

Baptiste Barbier : flûtes traversières en bois

Florian Coïc : guitare portugaise

Thomas Bessé : batterie, percussions

L’aventure de Talskan débute sur le sol rennais, lorsque ces quatre musiciens unissent leurs désirs de jouer et, ensemble, de faire voyager leurs racines au travers de compositions d’inspirations traditionnelles bretonnes. Ils composent les mélodies dans le respect des territoires qu’ils visitent en y apportant de nouvelles sonorités et une esthétique sonore moderne. Leur musique se veut principalement à danser, en s’autorisant toujours l’exploration d’autres formes musicales. Laissez-vous danser…

**YOUPË**

Maëlle Gédouin : chant

Sarah Van Der Vlist : flûtes

Jeanne Lemoine : accordéon diatonique

Ensemble, elles illustrent le génie populaire avec poésie, en mettant en musique des chats enragés, des ânes en peine ou des retoquades dépassées – mais délicieuses– telles que « marchand de pommes cuites » ou « metteur de poules à couver. Youpë a plusieurs significations en gallo, dont «pousser des cris de joie» ou bien « appeler » / « héler ». Youpë sonne comme un appel à la danse, à l’expression des corps et des voix, à travers des textes traditionnels qui racontent des femmes fortes et parfois drôles…

YOUPË

CRI CHANTÉ,

VIVIFIANT ET PRINTANIER,

S’ÉCHAPPANT À TOUTE VIGILANCE

Youpë a débuté par une envie commune de faire vivre la musique à danser de Haute-Bretagne dans le milieu fest-noz. Les trois musiciennes, amies par ailleurs, ont trouvé un langage commun, dans un trilogue entre voix, accordéon diatonique et flûtes.

**DUO FAGON-HELLARD**

Franck Fagon : saxophone alto, clarinette

Jean-Sébastien Hellard : accordéon

Le duo Fagon/Hellard présente en toute liberté son nouveau répertoire de danses de Basse et Haute Bretagne, voire d’un peu ailleurs. Les diverses influences des deux musiciens colorent airs traditionnels ou compositions pour servir une musique riche et spontanée, parsemée d’improvisation et de fantaisie. La pulsation entêtante des rondes alterne avec la poésie envoûtante de quelque valse ou mazurka dans une énergie communicative qui irradie l’assemblée dans un plaisir partagé.

Ces musiques viennent d’être éditées sur le nouvel album des deux compères : « Le Krign était presque parfait »

**KERDEN**

Antoine Savajols : guitare

Arnaud Malivois : guitare

Pierre Fourel : violon

Kerden, “cordes” en breton, est un trio composé d’un violoniste et de deux guitariste issus des cours de musique d’ensemble du Cercle Celtique de Rennes animé par Pablo Molard. Cet ensemble en cours de formation s’emparent avec beaucoup d’enthousiasme des précieux conseils prodigués par leur animateur. Ces musiciens produisent de belles créations inspirés du répertoire traditionnel breton qui ont pour vocation de « faire danser ».

Réservation possible sur HelloAsso

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



