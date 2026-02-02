Fest Noz au Petit Paris ! Soirée bretonne Saint-Dizier
Fest Noz au Petit Paris ! Soirée bretonne
Tout public
Danses bretonnes, accordéon en live, crêpes, cidre et kir breton .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
