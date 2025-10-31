Fest-noz Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon
Fest-noz Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon vendredi 31 octobre 2025.
Fest-noz Bagad Roñsed-Mor
Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le Bagad Roñsed-Mor en partenariat avec la mairie de Locoal-Mendon organise un Fest-Noz le 31 octobre à 20h30 à Locoal Mendon à la salle Emeraude. .
Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 6 08 52 11 97
