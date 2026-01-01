Fest-Noz, bal breton avenue de Skibbereen Penmarch
Fest-Noz, bal breton avenue de Skibbereen Penmarch samedi 24 janvier 2026.
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère
Début : 2026-01-24 20:30:00
Le Fest-Noz, c’est l’occasion parfaite de partager un bal breton haut en couleurs ! Venez danser au rythme de la musique traditionnelle, portée par l’énergie et la passion du bagad penmarc’hais An Dreizherien. .
