Fest-Noz Bal Folk Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon
Fest-Noz Bal Folk Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon samedi 15 novembre 2025.
Fest-Noz Bal Folk
Salle du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 01:00:00
2025-11-15
La Javelle du pays d’Ancenis organise une soirée fest-noz bal folk avec Damjan, Les maquisards du pont du Theil et les musiciens et chanteurs de la Javelle.
Bar et crêpes.
Billetterie sur place.
Tarif adulte 10€
Moins de 12 ans 5€ .
Salle du Gotha 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 08 09 22 lajavelledupaysdancenis@hotmail.fr
English :
La Javelle du pays d?Ancenis organizes a fest-noz bal folk evening with Damjan, Les maquisards du pont du Theil and the musicians and singers of La Javelle.
German :
Die Javelle du pays d’Ancenis organisiert einen Fest-Noz Bal Folk-Abend mit Damjan, Les maquisards du pont du Theil und den Musikern und Sängern der Javelle.
Italiano :
La Javelle du pays d’Ancenis organizza una serata di fest-noz e danze popolari con Damjan, Les maquisards du pont du Theil e i musicisti e cantanti de La Javelle.
Espanol :
La Javelle du pays d’Ancenis organiza una velada de fiesta y baile folclórico con Damjan, Les maquisards du pont du Theil y los músicos y cantantes de La Javelle.
L’événement Fest-Noz Bal Folk Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis