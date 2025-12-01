Fest-Noz Bloazh Nevez Amnesty International Salle des Fêtes Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Fest-Noz Bloazh Nevez Amnesty International

Le grand Fest-Noz du 31 décembre est de retour. Il est organisé par l’association Bloaz Nevez au profit d’Amnesty International de Morlaix qui œuvre en faveur des droits humains. Il se déroulera pour la 34 ème fois à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner où la municipalité est partenaire de l’évènement.

La soirée se déroule dans deux salles et permet ainsi aux danseurs d’avoir plus d’espace pour danser et de passer d’une salle à l’autre selon le passage des musiciens .

Ouverture des portes dès 21h15.

Le Fest-Noz débute à 21h30 jusqu’à l’aube.

La conso de votre choix (verre du Nouvel an) et la soupe à l’oignon sont offerts.

Restauration légère sandwichs, crêpes chaudes toute la nuit.

Entrée 14 € (gratuit pour les moins de 14 ans).

Billetterie sur place (possibilité de paiement par carte bancaire)

Réservation en ligne recommandée Billetterie Helloasso ci-dessous .

Salle des Fêtes Park An Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne

