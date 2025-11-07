Fest-noz cajun rue de Saint-Rivalain Melrand

Fest-noz cajun

rue de Saint-Rivalain Salle polyvalente Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un fest-noz festif, entre traditions bretonnes et chaleur louisianaise.

Le groupe “Bayou Chicot” s’est constitué en 1994, réunissant des musiciens qui ont en commun l’amour des Cajuns et de leur culture. C’est au son des valses , two-steps et des blues que Bayou Chicot vous partage la Louisiane. La musique cajun étant essentiellement pensée pour danser et faire la fête, quoi de plus approprié à Melrand qu’un fest-noz cajun avec la participation de l’ensemble Reber Blanoeh pour la partie bretonne.

20h. Gratuit sur réservation.

[programmation La Fabrique] .

