Fest noz Kerouspig Cavan
Fest noz Kerouspig Cavan vendredi 5 décembre 2025.
Fest noz
Kerouspig Centre de découverte du son Cavan Côtes-d'Armor
Début : 2025-12-05 21:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Danser dans l’ambiance chaleureuse de Kerouspig .
Kerouspig Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
