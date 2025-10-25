Fest-noz Celtytud 2025 Plouezoc’h

Fest-noz Celtytud 2025 Plouezoc’h samedi 25 octobre 2025.

Fest-noz Celtytud 2025

Maison des Associations Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Le Festival Celtytud revient pour une soirée de musique et danses bretonnes Sonneurs N. Gasnier G. Morvan G. Moal R. Chapalain et chanteurs Sandie Guillaume Belles amourettes Y. Guillerm JY Le Boulc’h.

Crêpes sur place ! .

Maison des Associations Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne

