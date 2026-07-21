UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ploubazlanec

Fest Noz chez Gaud Chez Gaud Ploubazlanec

vendredi 7 août 2026 · Chez Gaud · Ploubazlanec

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Chez Gaud
Adresse
16 Rue du Port Loguivy
Ville
22620 Ploubazlanec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploubazlanec

Fest Noz chez Gaud

Chez Gaud 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez danser au fest-noz du bistrot Chez Gaud. Avec Kerloa, Michel/Kerbaul, Soaz et Tien.   .

Chez Gaud 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest Noz chez Gaud Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Ploubazlanec (Côtes-d'Armor)