AGENDA · Ploubazlanec
Fest Noz chez Gaud Chez Gaud Ploubazlanec
vendredi 7 août 2026 · Chez Gaud · Ploubazlanec
Informations pratiques
Ploubazlanec
Fest Noz chez Gaud
Chez Gaud 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez danser au fest-noz du bistrot Chez Gaud. Avec Kerloa, Michel/Kerbaul, Soaz et Tien. .
Chez Gaud 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fest Noz chez Gaud Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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