Fest Noz chez Gaud Chez Gaud Ploubazlanec

Informations pratiques

Ploubazlanec

Fest Noz chez Gaud

Chez Gaud 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez danser au fest-noz du bistrot Chez Gaud. Avec Kerloa, Michel/Kerbaul, Soaz et Tien. .

Chez Gaud 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fest Noz chez Gaud Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol