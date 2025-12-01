Fest-Noz c’hoari sac’h Salle des fêtes Cavan
Fest-Noz c'hoari sac'h samedi 20 décembre 2025.
Fest-Noz c’hoari sac’h
Salle des fêtes Place de l’Église Cavan Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-20 21:00:00
2025-12-20
Participation de plus d’une cinquantaine de chanteurs et sonneurs du Trégor tirés au sort pour constituer des groupes éphémères. .
Salle des fêtes Place de l’Église Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
