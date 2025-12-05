Fest-Noz Espace Les Chênes Crach

Fest-Noz

Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach Morbihan

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Fest Noz

Le Cercle Celtique de Crac’h organise son Fest-Noz .

Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

