Informations pratiques

Crach

Fest Noz

Espace Les Chênes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Fest noz proposé par le Comité de jumelage Auray-Utting, avec la participation des groupes Kastelodenn et Tam Glaz

Buvette et restauration sur place.

Une tombola sera également prévue lors de cette soirée .

Espace Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 31 25 34

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English :

L’événement Fest Noz Crach a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon