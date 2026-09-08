AGENDA · Crach
Fest Noz Crach
samedi 24 octobre 2026 · Crach
Informations pratiques
Crach
Fest Noz
Espace Les Chênes Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Fest noz proposé par le Comité de jumelage Auray-Utting, avec la participation des groupes Kastelodenn et Tam Glaz
Buvette et restauration sur place.
Une tombola sera également prévue lors de cette soirée .
Espace Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 31 25 34
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English :
L’événement Fest Noz Crach a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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