Fest Noz Salle Ty Cabaret Crozon samedi 7 mars 2026.
Salle Ty Cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon Finistère
Début : 2026-03-07 20:00:00
2026-03-07
Au programme
– Lever-crué/ Ausias
– Blue Glaz
– Brulu
Initiation aux danses, exposition et des surprises !
Organisé par les associations Veille en Presqu’île et Librefest. .
Salle Ty Cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 60 04 82 36
