Fest Noz Salle Ty Cabaret Crozon

Fest Noz

Salle Ty Cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon Finistère

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Au programme

– Lever-crué/ Ausias

– Blue Glaz

– Brulu

Initiation aux danses, exposition et des surprises !

Organisé par les associations Veille en Presqu’île et Librefest. .

Salle Ty Cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 60 04 82 36

English : Fest Noz

