fest-noz de Chantepie, Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux, Chantepie

fest-noz de Chantepie Samedi 14 février, 21h00 Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux Ille-et-Vilaine

participation au frais : 8€, tarif réduit 6€, gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T21:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-14T21:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:59:00+01:00

Comme ce sera peut-être le seul de l’année à Chantepie, ce fest-noz se veut une vitrine de ce que ce type de rdv convivial peut offrir de mieux : qualité de la sonorisation, éclairage convivial, accueil chaleureux, et surtout une programmation musicale riche et variée.

Trio Arlet’ : des chants à danser issus de la tradition orale de Haute-Bretagne accompagnés par un accordéon chromatique voyageur et par une trompette pleine de douceur.

Fanfare Hej da Ru’ : de la musique bretonne à danser en acoustique, avec style, panache et une belle énergie qui relie Morlaix à la Nouvelle Orléans.

Duo HIP-NOZ : deux musiciens nantais, Frédérik Bouley au violon, et Gwenael Kivijer au chant et à l’accordéon chromatique.

Le guitariste Nico Le Bozec : un son bien blues-rock, mais son ampli et ses loops sont aussi nourries de

sa longue expérience de sonneur de couple.

Yannick Gargam et Viviane Mahuas : un répertoire vocal issu de collectages du pays de Redon… de derrière les fagots !

Sur place, buvette et possibilité de petite restauration (soupe+tartine). Nombre de places limité, réservation en ligne facultative mais conseillée.

Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux 19 Avenue des 2 Ruisseaux 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://chantpi-toucom.s2.yapla.com/fr/event-102565 »}, {« type »: « email », « value »: « chantpitoucom@proton.me »}]

soirée festive et conviviale de musiques et danses bretonnes, ouverte à tous et toutes, pour danser ou juste pour profiter de la musique et de l’ambiance fest-noz bretagne

asso chantpi-toucom