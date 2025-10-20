Fest-Noz de Danserien Sant Ke Saint-Quay-Portrieux
Fest-Noz de Danserien Sant Ke Saint-Quay-Portrieux lundi 20 octobre 2025.
Fest-Noz de Danserien Sant Ke
Salle le Celtic Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Animé par le groupe ALFRED. Entrée 3€ avec pâtisseries, boissons offertes et tombola gratuite. .
Salle le Celtic Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 82 58 50
