Fest Noz de la Saint Valentin Rue de la Gare Crozon

Fest Noz de la Saint Valentin

Rue de la Gare Maison du Temps Libre Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14 23:59:00

Date(s) :

2026-02-14

Cette année, une belle soirée de partage aux sonorités bretonnes vous attend avec à l’affiche :

Herriwenn : chants et instruments traditionnel dynamisés par des textures et rythmes électroniques, créant ainsi une ambiance énergique et dansante, à la fois ancestrale et contemporaine.

Ar Wern/Quenet : chanteuses spécialisées dans l’enrichissement du Kan ha Deskan traditionnel avec une touche de polyphonie.

Les sonneurs Appéré/Mevel, icônes de la musique traditionnelle bretonne, ont uni leurs forces pour vous offrir une expérience envoûtante de bombarde ha biniou . .

Rue de la Gare Maison du Temps Libre Crozon 29160 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fest Noz de la Saint Valentin Crozon a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime