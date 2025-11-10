Fest Noz de la Saint Valentin Rue de la Gare Crozon
Fest Noz de la Saint Valentin Rue de la Gare Crozon samedi 14 février 2026.
Fest Noz de la Saint Valentin
Rue de la Gare Maison du Temps Libre Crozon Finistère
Début : 2026-02-14 21:00:00
fin : 2026-02-14 23:59:00
2026-02-14
Cette année, une belle soirée de partage aux sonorités bretonnes vous attend avec à l’affiche :
Herriwenn : chants et instruments traditionnel dynamisés par des textures et rythmes électroniques, créant ainsi une ambiance énergique et dansante, à la fois ancestrale et contemporaine.
Ar Wern/Quenet : chanteuses spécialisées dans l’enrichissement du Kan ha Deskan traditionnel avec une touche de polyphonie.
Les sonneurs Appéré/Mevel, icônes de la musique traditionnelle bretonne, ont uni leurs forces pour vous offrir une expérience envoûtante de bombarde ha biniou . .
