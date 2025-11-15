Fest-noz de l’association Boudmo! Salle des Fêtes Plouëc-du-Trieux

Fest-noz de l’association Boudmo!

Salle des Fêtes Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 01:00:00

4ème édition du fest-noz de soutien au peuple ukrainien organisé par l’association Boudmo! de Plouëc-du-Trieux. A l’affiche Le Bour-Bodros Les soeurs Guélou Sterne Bepred/Baprad. .

Salle des Fêtes Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 94 57

