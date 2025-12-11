Fest Noz de l’EMDTKB Salle des Fêtes Locarn

Fest Noz de l’EMDTKB

Salle des Fêtes Place du Centre Locarn Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Comme tous les ans, le fest-noz de l’EMDTKB est le grand moment pour lequel le département des Musiques Traditionnelles se prépare !

Les élèves de tous âges, encadrés de leurs enseignants, feront danser jusqu’au bout de la nuit !

Parmi eux, des formations d’amateurs rompus aux fest-deiz ha noz, tel les Brini Gwen, le duo Scouarnec, entre autres. Mais aussi des groupes formés par les artistes-enseignants de l’EMDTKB (duo Morice/Le Barh, Stéphane Foll, Jérôme Pungier…)

Et des invités surprises !

Stages et intermèdes musicaux prévus dans la journée.

Repas crêpes dès 18h30

Org. EMDTKB .

Salle des Fêtes Place du Centre Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 36 16

