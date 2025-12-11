Fest Noz de l’EMDTKB Salle des Fêtes Locarn
Fest Noz de l'EMDTKB Salle des Fêtes Locarn samedi 7 février 2026.
Fest Noz de l’EMDTKB
Salle des Fêtes Place du Centre Locarn Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Comme tous les ans, le fest-noz de l’EMDTKB est le grand moment pour lequel le département des Musiques Traditionnelles se prépare !
Les élèves de tous âges, encadrés de leurs enseignants, feront danser jusqu’au bout de la nuit !
Parmi eux, des formations d’amateurs rompus aux fest-deiz ha noz, tel les Brini Gwen, le duo Scouarnec, entre autres. Mais aussi des groupes formés par les artistes-enseignants de l’EMDTKB (duo Morice/Le Barh, Stéphane Foll, Jérôme Pungier…)
Et des invités surprises !
Stages et intermèdes musicaux prévus dans la journée.
Repas crêpes dès 18h30
Org. EMDTKB .
Salle des Fêtes Place du Centre Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 36 16
