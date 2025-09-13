Fest-noz de l’île de Batz Île-de-Batz
Salle Ker Anna Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Le fest-noz de l’île de Batz, devenu incontournable et organisé par Bruzun Bazh, revient cette année ! Nombreux sonneurs et chanteurs vous attendent pour vous faire (re)découvrir le folklore breton.
18h30 Apéritif, repas, fest-noz.
21h Fest-noz seul.
Réservations repas avant le 11 septembre aux heures des repas. .
Salle Ker Anna Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 23 90 58 11
