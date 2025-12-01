Fest Noz de Noël Espace des Fontenelles Le Temple-de-Bretagne

Fest Noz de Noël

Espace des Fontenelles Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Fest Noz de Noël avec les groupes Ayoul tad ha mab, Fall Foen, Hamon/Leroy, Oriaz et Strak. .

Espace des Fontenelles Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire garageasons@gmail.com

English :

L’événement Fest Noz de Noël Le Temple-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon