Fest Noz de Noël Salle océane Ploumoguer

Fest Noz de Noël

Salle océane Route Kerouman Ploumoguer Finistère

Début : 2025-12-27 21:00:00

fin : 2025-12-27 23:45:00

2025-12-27

Fest Noz de Noël à la salle océane avec les groupes Skipailh et Tamm Tan .

Salle océane Route Kerouman Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 7 52 07 43 29

