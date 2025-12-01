Fest Noz de Noël Salle océane Ploumoguer

Fest Noz de Noël Salle océane Ploumoguer samedi 27 décembre 2025.

Fest Noz de Noël

Salle océane Route Kerouman Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 21:00:00
fin : 2025-12-27 23:45:00

Date(s) :
2025-12-27

Fest Noz de Noël à la salle océane avec les groupes Skipailh et Tamm Tan   .

Salle océane Route Kerouman Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 7 52 07 43 29 

English :

L’événement Fest Noz de Noël Ploumoguer a été mis à jour le 2025-12-08 par OT IROISE BRETAGNE