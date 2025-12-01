Fest Noz de Noël Salle océane Ploumoguer
Fest Noz de Noël Salle océane Ploumoguer samedi 27 décembre 2025.
Fest Noz de Noël
Salle océane Route Kerouman Ploumoguer Finistère
Début : 2025-12-27 21:00:00
fin : 2025-12-27 23:45:00
2025-12-27
Fest Noz de Noël à la salle océane avec les groupes Skipailh et Tamm Tan .
Salle océane Route Kerouman Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 7 52 07 43 29
