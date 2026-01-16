Fest-noz de printemps Le zéphyr Châteaugiron

Fest-noz de printemps

La Rimandelle vous invite à son fest-noz de printemps, placé sous le signe de la fête et de la convivialité !

Trois groupes se succéderont pour faire vibrer la salle chants et musiques de Haute Bretagne, sonorités envoûtantes de Basse Bretagne, et un groupe de fest-noz pour faire danser petits et grands.

Une soirée rythmée par la tradition, la rencontre et le plaisir de se retrouver autour de la culture bretonne. Venez nombreux ! .

