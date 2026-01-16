Fest-noz de printemps Le zéphyr Châteaugiron
Fest-noz de printemps Le zéphyr Châteaugiron samedi 7 mars 2026.
Fest-noz de printemps
Le zéphyr 15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
La Rimandelle vous invite à son fest-noz de printemps, placé sous le signe de la fête et de la convivialité !
Trois groupes se succéderont pour faire vibrer la salle chants et musiques de Haute Bretagne, sonorités envoûtantes de Basse Bretagne, et un groupe de fest-noz pour faire danser petits et grands.
Une soirée rythmée par la tradition, la rencontre et le plaisir de se retrouver autour de la culture bretonne. Venez nombreux ! .
Le zéphyr 15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fest-noz de printemps Châteaugiron a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CHATEAUGIRON