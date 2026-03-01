Fest Noz de printemps Plumergat
Fest Noz de printemps Plumergat samedi 28 mars 2026.
Fest Noz de printemps
Espace Les Hermines Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le comité de jumelage de Plumergat-Meriadec propose de venir danser jusqu’au bout de la nuit.
Animé par Afell, Pollen et FAG+.
Salle avec plancher
Restauration et buvette sur place (stand café, gâteaux, crêpes). .
Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 78 41 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fest Noz de printemps
L’événement Fest Noz de printemps Plumergat a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon