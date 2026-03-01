Fest Noz de printemps Plumergat

Fest Noz de printemps

Espace Les Hermines Plumergat Morbihan

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le comité de jumelage de Plumergat-Meriadec propose de venir danser jusqu’au bout de la nuit.

Animé par Afell, Pollen et FAG+.

Salle avec plancher

Restauration et buvette sur place (stand café, gâteaux, crêpes). .

Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 78 41 40

