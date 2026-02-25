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Fest-Noz de Printemps, Salle André Ravache, Le pouliguen

Fest-Noz de Printemps, Salle André Ravache, Le pouliguen samedi 2 mai 2026.

Lieu : Salle André Ravache

Adresse : Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : Entrée: 8

Fest-Noz de Printemps Samedi 2 mai, 20h30 Salle André Ravache Loire-Atlantique

Entrée: 8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-03T06:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-03T06:30:00+02:00

Animé par les groupes Bigoud, Duo Car et Ment, FAG+.

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Animé par les groupes Bigoud, Duo Car et Ment, FAG+. CULTURE FETEFOIRE

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