Fest-Noz de Printemps, Salle André Ravache, Le pouliguen
Fest-Noz de Printemps, Salle André Ravache, Le pouliguen samedi 2 mai 2026.
Fest-Noz de Printemps Samedi 2 mai, 20h30 Salle André Ravache Loire-Atlantique
Entrée: 8
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-03T06:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-03T06:30:00+02:00
Animé par les groupes Bigoud, Duo Car et Ment, FAG+.
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 59 22 37 »}, {« type »: « email », « value »: « fetebretonne@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://arpoulligwen.e-monsite.com »}]
Animé par les groupes Bigoud, Duo Car et Ment, FAG+. CULTURE FETEFOIRE
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