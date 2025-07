Fest-Noz de Saint-Cado Belz

Fest-Noz de Saint-Cado Belz mercredi 6 août 2025.

Fest-Noz de Saint-Cado

Saint-Cado Belz Morbihan

Début : 2025-08-06 19:00:00

fin : 2025-08-06 23:00:00

2025-08-06

Dans le cadre du Kenleur Tour, rendez-vous à Saint-Cado pour le Fest-Noz de l’été ! Dans le magnifique cadre de la ria d’Etel, au bord de l’eau, Sevenadur Bro Belz vous invite à venir danser au son de la musique bretonne, avec les groupes Tredan (musique traditionnelle) et La Sauterelle (électro-folk).

Au programme de la soirée, une initiation à la danse bretonne à partir de 19h. Puis, une représentation des Cercles celtiques enfants et adultes à 20h. Avant d’entamer une très festive nuit de danse, dès 21h.

Vous pourrez également retrouver sur place foodtrucks et buvette, à déguster face au soleil couchant sur la petite maison sur l’eau de Nichtarguer. .

Saint-Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 45 93 54 16

