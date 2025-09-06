Fest-noz de Tamm-Kreiz Salle des fêtes Argoat Louargat

Fest-noz de Tamm-Kreiz Salle des fêtes Argoat Louargat samedi 6 septembre 2025.

8€

Début : 2025-09-06T20:30:00 – 2025-09-06T23:59:00

Fin : 2025-09-07T00:00:00 – 2025-09-07T01:00:00

Fest-noz animé par:

Berthou/Perennès

Duo Lemoine/Couchoux

Gicquel/Postic

Landat/Moisson

Les soeurs Udo

Salle des fêtes Argoat rue des mimosas 22540 Louargat Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne

©Tamm-Kreiz