Fest-noz de Tamm-Kreiz Salle des fêtes Argoat Louargat
Fest-noz de Tamm-Kreiz Salle des fêtes Argoat Louargat samedi 6 septembre 2025.
Fest-noz de Tamm-Kreiz 6 et 7 septembre Salle des fêtes Argoat Côtes-d’Armor
8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-06T20:30:00 – 2025-09-06T23:59:00
Fin : 2025-09-07T00:00:00 – 2025-09-07T01:00:00
Fest-noz animé par:
Berthou/Perennès
Duo Lemoine/Couchoux
Gicquel/Postic
Landat/Moisson
Les soeurs Udo
Salle des fêtes Argoat rue des mimosas 22540 Louargat Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne
©Tamm-Kreiz