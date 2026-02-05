Fest-noz des lycéens

Salle des fêtes de Cavan Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans le sillage du concours Interlycées, de nombreux jeunes lycéens dansent et jouent de la musique bretonne à l’aise dans leur siècle. Ti ar Vro les accompagne tout au long de l’année pour les aider à s’épanouir, former des groupes, les faire jouer, organiser le concours Interlycées, entreprendre l’organisation d’événements. Pour cette soirée, Ti ar Vro et les lycéens de Dantec ont rassemblé les jeunes groupes de la scène locale et bretonne les gagnantes de 2026, le choeur de filles Enneade, les Américains du Désert pour un show son et lumières, deux duos de chanteuses prometteuses Tinaïg et Selma, Koulma et Loeiza, les groupes de Lannion qui se préparent pour le concours Tro Spered, Stered et Coquelikollet ainsi que le duo sax-accordéon Envel-Mawgann.

Ne manquez pas cette soirée avec la génération montante de la scène trégorroise et bretonne. Venez les soutenir et les encourager. La soirée est en plus organisée avec et pour les lycéens.

Gratuit pour les lycéens. .

Salle des fêtes de Cavan Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest-noz des lycéens Cavan a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose