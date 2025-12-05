Fest-noz du Téléthon Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer
Fest-noz du Téléthon Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer vendredi 5 décembre 2025.
Fest-noz du Téléthon
Centre culturel L’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 23:59:00
Date(s) :
2025-12-05
Avec/Gant Moëlan à Vent, Cheñch’Tu, Guigo/Flammer, Kaouenned.
Ce fest-noz est coorganisé par Moëlan à Vent, Lagadenn et les responsables du Téléthon de Moëlan Sur Mer.
Ur fest-noz kenaozet gant Moëlan à Vent, Lagadenn ha tud e-karg eus an Téléthon Molan. .
Centre culturel L’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 71 06 63 84
English :
L’événement Fest-noz du Téléthon Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS