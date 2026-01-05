Fest-Noz Edition 2026 Salle de la Culture et des Loisirs Plounévez-Quintin

Fest-Noz Edition 2026

Salle de la Culture et des Loisirs 8 Rue de l’École Plounévez-Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Mignoned Sant Roch, association de préservation, restauration et animation du site de St-Roch, à Plounévez-Quintin, organise son Fest-noz édition 2026.

Pour vous faire danser, nous accueillons War-Sav, Modkozmik, Kerbedig, Soeurs Guélou !

Restauration-Crêpes-Buvette sur place.

Org. Mignoned Sant Roch .

Salle de la Culture et des Loisirs 8 Rue de l’École Plounévez-Quintin 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 70 37 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest-Noz Edition 2026 Plounévez-Quintin a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh