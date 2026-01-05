Fest-Noz Edition 2026 Salle de la Culture et des Loisirs Plounévez-Quintin
Salle de la Culture et des Loisirs 8 Rue de l’École Plounévez-Quintin Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Mignoned Sant Roch, association de préservation, restauration et animation du site de St-Roch, à Plounévez-Quintin, organise son Fest-noz édition 2026.
Pour vous faire danser, nous accueillons War-Sav, Modkozmik, Kerbedig, Soeurs Guélou !
Restauration-Crêpes-Buvette sur place.
Org. Mignoned Sant Roch .
Salle de la Culture et des Loisirs 8 Rue de l’École Plounévez-Quintin 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 70 37 99
