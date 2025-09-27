Fest-Noz Équinoxe d’automne Salle Croas Malo Treffiagat
Fest-Noz Équinoxe d’automne Salle Croas Malo Treffiagat samedi 27 septembre 2025.
Fest-Noz Équinoxe d’automne
Salle Croas Malo 2 rue des Ecoles Treffiagat Finistère
Venez fêter l’arrivée de l’automne au fest-noz organisé par les associations TREFFIADARTS et KEVRENN LEHAN !
3 groupes sont au programme de la soirée
– le groupe KAROLL
– » Kan ha diskan » avec CAVELLEC & LE DISSEZ
– Christophe JAOUEN et Yannick PÉRON
Début des concerts dès 19h.
Bières bretonnes, gâteau breton et far breton. .
Salle Croas Malo 2 rue des Ecoles Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 9 81 49 29 02
