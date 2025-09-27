Fest-Noz Équinoxe d’automne Salle Croas Malo Treffiagat

Fest-Noz Équinoxe d’automne Salle Croas Malo Treffiagat samedi 27 septembre 2025.

Fest-Noz Équinoxe d’automne

Salle Croas Malo 2 rue des Ecoles Treffiagat Finistère

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Venez fêter l’arrivée de l’automne au fest-noz organisé par les associations TREFFIADARTS et KEVRENN LEHAN !

3 groupes sont au programme de la soirée

– le groupe KAROLL

– » Kan ha diskan » avec CAVELLEC & LE DISSEZ

– Christophe JAOUEN et Yannick PÉRON

Début des concerts dès 19h.

Bières bretonnes, gâteau breton et far breton. .

Salle Croas Malo 2 rue des Ecoles Treffiagat 29730 Finistère Bretagne

