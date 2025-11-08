Fest noz et Kig ha farz Espace Nautique le L Lanvéoc
Fest noz et Kig ha farz Espace Nautique le L Lanvéoc samedi 8 novembre 2025.
Fest noz et Kig ha farz
Espace Nautique le L 495 La Grève Lanvéoc Finistère
L’école Diwan de Crozon et son comité de soutien Startijenn, vous invitent au traditionnel kig ha farz suivi d’un fest noz effréné… Une initiation à la danse est prévue, donc vous n’avez plus d’excuse !
Vente de parts de kig ha farz à emporter.
Réservation obligatoire pour les repas, qu’ils soient sur place ou à emporter.
On vous attend nombreux dans une ambiance conviviale ! .
Espace Nautique le L 495 La Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 88 79 52 24
