Fest-noz Festival la Pomme d’Orange Salle polyvalente Peillac

Salle polyvalente Rue de la Cité des fleurs Peillac Morbihan

24 janvier 2026, 21:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Glouby Boulgah

Dans un grand saladier, vous mélangez un violon grillé, un baryton râpé, un accordéon chromatique écrasé, une clarinette très forte et des voix crues mais tièdes, c’est très important ! Vous pouvez y ajouter quelques notes qui frottent ou un peu de folies polyphoniques.

Béko*ts

Béko*ts, c’est la fraîcheur par la douceur ! Un instrumentarium réconfortant qui invite les danseurs à embrasser le parquet, portés par un répertoire ancré qui respire la complicité. 4 fervent.es redonnais.es, distribuant de leurs instruments claques et bisous, le tout au service de la danse et de la tendresse !

Duo Lhermitte Portebois

Vainqueurs de la Bogue d’or 2025, Maxime Lhermitte et Kerian Portebois proposent une transe de Haute Bretagne, où la voix s’entoure de l’énergie brute et bourdonnante du banjo et de la vielle à roue.

L’hermitte

Un hermitte, seul avec son banjo, explore la Bretagne. Il cherche à faire communier les terriens dans des rondes tournantes et chantantes, avec de belles histoires qui se dansent. .

Salle polyvalente Rue de la Cité des fleurs Peillac 56220 Morbihan Bretagne

