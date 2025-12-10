Fest Noz [Festival Taol Kurun] Salle multifonctions Baye

Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye Finistère

Début : 2026-01-17 20:00:00
Silvi ha Rozenn, Dufleit/Gauthier, Suignard/Talec, Paotred Bubri, Flouret/Irvoas, Pensec/Billon, les élèves du Conservatoire de musique et de danse de Quimperlé et de Clohars-Carnoët.   .

Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48 

L’événement Fest Noz [Festival Taol Kurun] Baye a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS