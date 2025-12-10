Fest Noz [Festival Taol Kurun] Salle multifonctions Baye
Fest Noz [Festival Taol Kurun] Salle multifonctions Baye samedi 17 janvier 2026.
Fest Noz [Festival Taol Kurun]
Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye Finistère
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 23:59:00
2026-01-17
Silvi ha Rozenn, Dufleit/Gauthier, Suignard/Talec, Paotred Bubri, Flouret/Irvoas, Pensec/Billon, les élèves du Conservatoire de musique et de danse de Quimperlé et de Clohars-Carnoët. .
Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
