Fest-Noz Bar associatif L’Ecurie Genêts

Fest-Noz

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Danse et musique traditionnelle bretonne + initiation à la danse.

Buvette et restauration sur place participation libre. .

