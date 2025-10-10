Fest Noz Centre Henri Queffélec Gouesnou

Fest Noz

Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-11 00:30:00

2025-10-10

Strollad dansou bro Gouesnou en collaboration avec Dialogue Ouvert Finistère, vous invite à enfiler vos chaussures les plus confortables pour fouler la piste de danse toute la soirée !

Fest noz animé par Les P’tits Poux, Luarka, Cornec-Creachcadec et Koll e ano. .

Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 6 07 08 24 70

