Fest Noz Centre Henri Queffélec Gouesnou
Fest Noz Centre Henri Queffélec Gouesnou vendredi 10 octobre 2025.
Fest Noz
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-11 00:30:00
Date(s) :
2025-10-10
Strollad dansou bro Gouesnou en collaboration avec Dialogue Ouvert Finistère, vous invite à enfiler vos chaussures les plus confortables pour fouler la piste de danse toute la soirée !
Fest noz animé par Les P’tits Poux, Luarka, Cornec-Creachcadec et Koll e ano. .
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 6 07 08 24 70
