Fest Noz Griff’Noz Salle de Robien Saint-Brieuc

Fest Noz Griff’Noz

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:59:00

Date(s) :

2026-03-07

Fest-noz annuel du Cercle celtique de Saint-Brieuc en partenariat avec Paker Prod.

Au programme

Annie Ebrel Quartet

Loened Fall (pour fêter leur 30 ans !)

Enneade (lauréates du concours interlycée 2025)

DJ Miss Blue et le duo Tremel/Bodeur (en interscènes). .

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 23 44 28 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest Noz Griff’Noz Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme