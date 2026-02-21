Fest Noz Griff’Noz Salle de Robien Saint-Brieuc
Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 23:59:00
2026-03-07
Fest-noz annuel du Cercle celtique de Saint-Brieuc en partenariat avec Paker Prod.
Au programme
Annie Ebrel Quartet
Loened Fall (pour fêter leur 30 ans !)
Enneade (lauréates du concours interlycée 2025)
DJ Miss Blue et le duo Tremel/Bodeur (en interscènes). .
Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne
