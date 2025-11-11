Fest-noz Salle multifonction Guénin

Fest-noz

Salle multifonction Rue du presbytère Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Le groupe Spontus sera de la fête en 2026 !

A partir de 20h30, entrée 8€. Salle chauffée, parking surveillé, restauration sur place, vente de T-shirt. [infos pratiques 2025]

Organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame de Guénin. .

Salle multifonction Rue du presbytère Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 16 50 63 21

L’événement Fest-noz Guénin a été mis à jour le 2025-11-07 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE