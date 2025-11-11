Fest-noz Salle multifonction Guénin
Fest-noz Salle multifonction Guénin samedi 10 janvier 2026.
Fest-noz
Salle multifonction Rue du presbytère Guénin Morbihan
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Le groupe Spontus sera de la fête en 2026 !
A partir de 20h30, entrée 8€. Salle chauffée, parking surveillé, restauration sur place, vente de T-shirt. [infos pratiques 2025]
Organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame de Guénin. .
L’événement Fest-noz Guénin a été mis à jour le 2025-11-07 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE