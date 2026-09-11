Fest-noz Salle multifonction Guénin

Informations pratiques

Guénin

Fest-noz

Salle multifonction Rue du presbytère Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 21:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Fest-noz avec les Sonerien Du. Salle chauffée, parking surveillé, restauration sur place.

A partir de 21h – Payant. Organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame de Guénin. .

Salle multifonction Rue du presbytère Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 16 50 63 21

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English :

L’événement Fest-noz Guénin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE