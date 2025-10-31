Fest-Noz HALLOWEEN complexe sportif serge plée Malville

Fest-Noz HALLOWEEN

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Fest-Noz d’Halloween.

vibrer au son des groupes Barok, Strak, Ayoul Tad Ha Mab, Le Mauff/ Lardiere et Ayoul/ Julio.

Organisé par le Cercle Celtique LES GENÊTS D’OR de Malville

Restauration su place.

Tarifs:

– 12 ans gratuit

+ 12 ans sur place 10€ et en pré-vente 8€ .

complexe sportif serge plée 1 Rue de la Brise Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement Fest-Noz HALLOWEEN Malville a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay