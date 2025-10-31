Fest-Noz HALLOWEEN complexe sportif serge plée Malville
Fest-Noz HALLOWEEN
complexe sportif serge plée 1 Rue de la Brise Malville Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 20:30:00
Fest-Noz d’Halloween.
vibrer au son des groupes Barok, Strak, Ayoul Tad Ha Mab, Le Mauff/ Lardiere et Ayoul/ Julio.
Organisé par le Cercle Celtique LES GENÊTS D’OR de Malville
Restauration su place.
Tarifs:
– 12 ans gratuit
+ 12 ans sur place 10€ et en pré-vente 8€ .
