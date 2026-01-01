Fest Noz Janzé

Fest Noz

Salle des loisirs Janzé Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31 23:45:00

Date(s) :

2026-01-31

Né à Rennes, le trio DIXIT se saisit de la musique traditionnelle bretonne, la fait sienne et pose

un regard novateur sur ces airs et rythmes qui invitent à la danse. Avec un ensemble instrumental atypique, générosité et créativité, les trois musiciennes inventent leur propre langage musical, donnant des couleurs inédites aux répertoires à danser bretons.

Distribution Klervi Piel (basson, bombarde) Sterenn Toscer (chant, violon) Morgane Gregory (harpe, pédales d’effet)

DUO RUNIGO GUICHARD (chant, accordéon, violon) Leur complicité, mais également celle qu’ils développent avec les danseurs apportent bonne humeur pour vous faire décoller les semelles du plancher avec légèreté, et pour faire tourner la ronde. Avant deux, contredanse, danses en couple, vous explorerez avec eux l’univers des musiques traditionnelles de Haute et Basse Bretagne.

Les musiciens seront accompagnés par les élèves du département trad. du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes

Buvette sur place .

Salle des loisirs Janzé 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 38 12 43

