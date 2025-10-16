Fest-noz Jeunes Talents Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes

7€ / 5€ pour les étudiants / gratuit pour les – de 18 ans

Le Fest-noz Jeunes Talents est de retour !

### ** C’est le grand retour du Fest-noz Jeunes Talents !! **

Le fest-noz Jeunes Talents a pour objectif de promouvoir les jeunes groupes de musique traditionnelle et de leur permettre de commencer à se faire une place sur les scènes bretonnes.

Ouverture des portes à 19h avec les élèves et ateliers du Conservatoire de Rennes. Pour cette nouvelle édition, vous pourrez retrouver les groupes :

– Bob Duo

– Vil’ Gwilen

– Brou/Matull

– Kerden

– L’école de musique des Pays de Vilaine (Redon)

– Élèves et ateliers du Concervatoire de Rennes

**Alors, rendez-vous à 19h jeudi 16 octobre au Parquet de Bal !**

ℹ️ Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : [contact@ccrennes.bzh](mailto:contact@ccrennes.bzh) ou pendant les horaires d’ouverture de l’accueil au 02 99 54 36 45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T23:59:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/fest-noz-jeunes-talents-1

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine