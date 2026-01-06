Fest-noz Kan Kan Salle municipale Saint-Thurien
Salle municipale 11 Rue de Querrien Saint-Thurien Finistère
Début : 2026-03-28 21:00:00
fin : 2026-03-28 01:00:00
2026-03-28
Animé par des chanteurs et chanteuses de kan ha diskan.
Organisé par Pas Par Hazart et Kanerien Sant Turian .
English : Fest-noz Kan Kan
