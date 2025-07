Fest noz – KENLEUR TOUR – Kermaji à Rennes Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Fest noz – KENLEUR TOUR – Kermaji à Rennes Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 18 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Fest Noz

Kenleur Tour – Kermaji à Rennes

Cet été, venez vivre une soirée bretonne festive et conviviale à la Guinguette Au Parc des Bois !

Au programme : initiation à la danse bretonne, quizz culturel et Fest-Noz, pour découvrir ou redécouvrir la culture bretonne en toute simplicité.

Vendredi 18 juillet 2025

De 19h à 23h

Guinguette Au Parc des Bois, Rennes (35000)

La soirée sera animée par Manu Bouthillier et Cédric Malaunais, deux musiciens talentueux qui vous feront danser et vibrer au son de leurs instruments.

Événement gratuit et ouvert à tou·te·s !

Pour plus d’informations :

02 99 54 36 45

[contact@ccrennes.bzh](mailto:contact@ccrennes.bzh)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-18T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T23:00:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine